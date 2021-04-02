 

Собака вырвала микрофон из рук журналистки российского телеканала “Мир 24”. Видео

02.04.2021, 14:52, Новости дня
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Через некоторое время Сережкина включилась в эфир вместе с ретривером. Собака была рядом с журналисткой.

“Как я и сказала, погода действительно отличная. Подходит для прогулок с вашими собаками. Оставайтесь с нами, вместе интересно», – сказала Сережкина.

Съемочная группа не пострадала, а микрофонной насадке все же досталось. На ней видны следы от клыков. Хозяйка лабрадора рассказала, что собаку зовут Мартин и на самом деле он очень добрый и игривый.

Это не первый инцидент с участием собак в прямом эфире телеканала. В мае 2017 года собака зашла в студию, когда ведущая тогда говорила о программе ренновации жилья в Москве. Она прыгала на стол и лаяла, напугав журналистку.

“Что у меня делает собака в студии, ребята? Я вообще кошатница. Я люблю кошек”, – кричала она.

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Видео: Мир 24 / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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