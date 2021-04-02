 

В России Twitter второй раз оштрафовали за неудаление призывов выходить на протесты

02.04.2021, 14:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд Таганского района Москвы признал соцсеть Twitter виновной в том, что та не удалила контент с призывами к подросткам выйти на протестные акции. Об этом 2 апреля сообщил агентство “Интерфакс”.

Сумма административного штрафа составляет 3 млн 300 тыс. рублей (более $43 тыс.).

Это уже второй аналогичный штраф. Ранее этим же днем тот же суд назначил Twitter 3 млн 200 тыс. руб. штрафа. 

В постановлении суда отмечается, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток после вступления решения в законную силу. Таким образом, если сегодняшнее решение суда не будет обжаловано, Twitter должен оплатить штраф не позднее середины июня.

Как ожидается, что суд рассмотрит еще один аналогичный административный протокол в отношении Twitter, а также три протокола в отношении Facebook.

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter с 10 марта. Регулятор объяснил свое решение необходимостью принудить соцсеть выполнять законодательство РФ. В ведомстве недовольны тем, что в Twitter не удалили более 3 тыс. публикаций с призывами к суициду среди подростков, детской порнографией и информацией об употреблении наркотиков.

После “первичного замедления” работы Twitter перестали открываться или начали работать со сбоями официальные сайты Госдумы, Кремля, правительства России и в том числе самого Роскомнадзора.

Позже ведомство пригрозило заблокировать Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Срок истекает 16 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Ростехнадзор назвал «тревожными» показатели аварийности на объектах «Норникеля»

07.01 / Россиян предупредили о новой схеме обмана по телефону

21.01 / Мадуро – Трамп ушёл — мы его победили

25.08 / Тихановская нашла себе замену на возможных новых выборах президента Белоруссии

03.09 / Наблюдатели: Россия увеличила поддержку «Группы Вагнера» в Ливии

19.07 / Бутусов заразился коронавирусом

22.03 / В Исландии извержение вулкана сняли с вертолета и дронов. Видео

16.09 / Марина Порошенко может возглавить список “Европейской солидарности” на выборах в Киевсовет – СМИ

24.02 / Facebook и власти Австралии договорились о полноценной работе соцсети

08.03 / В Госдуме оценили украинское заявление о «сильном ударе» по России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)