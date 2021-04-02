В России Twitter второй раз оштрафовали за неудаление призывов выходить на протесты

Суд Таганского района Москвы признал соцсеть Twitter виновной в том, что та не удалила контент с призывами к подросткам выйти на протестные акции. Об этом 2 апреля сообщил агентство “Интерфакс”.

Сумма административного штрафа составляет 3 млн 300 тыс. рублей (более $43 тыс.).

Это уже второй аналогичный штраф. Ранее этим же днем тот же суд назначил Twitter 3 млн 200 тыс. руб. штрафа.

В постановлении суда отмечается, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток после вступления решения в законную силу. Таким образом, если сегодняшнее решение суда не будет обжаловано, Twitter должен оплатить штраф не позднее середины июня.

Как ожидается, что суд рассмотрит еще один аналогичный административный протокол в отношении Twitter, а также три протокола в отношении Facebook.

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter с 10 марта. Регулятор объяснил свое решение необходимостью принудить соцсеть выполнять законодательство РФ. В ведомстве недовольны тем, что в Twitter не удалили более 3 тыс. публикаций с призывами к суициду среди подростков, детской порнографией и информацией об употреблении наркотиков.

После “первичного замедления” работы Twitter перестали открываться или начали работать со сбоями официальные сайты Госдумы, Кремля, правительства России и в том числе самого Роскомнадзора.

Позже ведомство пригрозило заблокировать Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Срок истекает 16 апреля.

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