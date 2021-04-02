 

Муж Кухар: Жена заботится обо мне как доктор. Но все равно наполовину остается как любовница

02.04.2021, 14:52, Новости дня
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Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов в интервью, которое 1 апреля размещено на YouTube-канале проекта Connecting Women рассказал, что его супруге, приме-балерине Екатерине Кухар повезло с ним в плане того, что он взял все заботы об обеспечении семьи на себя.

“Она заботится обо мне как доктор – за здоровьем следит. Я не слежу за ее здоровьем. Она то, что нужно мужчине. Я ободрал руку и пошел дальше. Она такая: “Замажем. забрызгаем, чтобы ничего туда не попало. Спинка болит? Сейчас массажик сделаю”. А я уже делаю ее быть намного проще – то есть, она не думает о магазинах, ну разве только за одеждой может съездить”, – сообщил супруг Кухар.

По словам Стоянова, Кухар приучила его к тому, что у них могут быть “нянечки и люди, которые помогают с уборкой и готовкой”. Благодаря этому, подчеркнул Стоянов, у него есть ощущение, что жена всегда рядом с ним. 

“Конечно, у нас уже нет этого цветочно-бархатного периода, потому что все-таки 12 лет вместе. Но она для меня все равно наполовину остается как любовница – а наполовину жена”, – рассказал Стоянов.

ВИДЕОВидео: Connecting Women / YouTube

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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