Японские эксперты раскрыли, как «старые» бомбардировщики помогли РФ переиграть НАТО

Японский ресурс Yahoo News Japan пояснил о преимуществах воздушной флотилии России. Эксперты издания раскрыли, как «старые» российские самолеты-бомбардировщики помогли переиграть армию НАТО.

Не так давно представители Североатлантического альянса рассказали о том, что самолеты РФ совершили ряд полетов над Северным, Черным и Балтийским морями. При этом ни один истребитель или бомбардировщик РФ не нарушил международные договора и не вторгся в воздушное пространство ни одного из государств НАТО. Однако встревоженное военное руководство Альянса подняли в небо свои истребители.

Всполошились и в командном пункте североамериканской воздушно-космической обороны, отслеживающем самолет РФ в воздухе над Аляской. Свое мнение по этому поводу выразили в Японии, авторы публикации одного из местных новостных сайтов рассказали читателям, каким образом РФ удалось переиграть НАТО с помощью «старых» бомбардировщиков. Именно такого рода техника обычно нарушает границы в воздухе, что и привело к панике в Европе и США.

Такие тактические шаги японцы назвали победой российской стратегии. Как пишет «Ньюинформ», активацией своей флотилии натовские войска увеличивают расходы на их содержание, также это приводит к более скорому износу техники.

Источник: newinform.com