В Израиле туристы нашли редкий египетский амулет в виде жука-скарабея

Туристы обнаружили в Израиле уникальный амулет египтян в виде жука-скарабея возрастом 3000 лет. Ценность находка представляет потому, что до этого археологам удавалось найти лишь два похожих артефакта: в Ливане и Египте.

В пустыне Негев осуществлялись археологические раскопки. Туда в рамках экскурсии прибыла группа туристов. Но именно им случайно удалось найти ценный артефакт. Предварительный анализ показал, что возраст египетского амулета в виде жука-скарабея составляет не менее трех тысяч лет.

В Древнем Египте подобные артефакты в виде жуков-скарабеев были распространены, этих насекомых тогда считали божественными, поэтому амулеты, по мнению жителей древнего государства, способны были защитить от злых сил. Но данная находка отличается от них внешне, кроме того, ее нашли в Израиле, что указывает на поклонение тамошних жителей жукам-скарабеям.

Верхняя часть амулета изготовлена в виде жука-скарабея. На его брюшке мастер изобразил сосуд, который древними египтянами использовался в качестве жертвы богам. Также на артефакте высечены две кобры. Точно такие же амулеты ранее находили в Ливане и Египте.

Источник: rg.ru