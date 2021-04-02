 

В Израиле туристы нашли редкий египетский амулет в виде жука-скарабея

02.04.2021, 14:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Туристы обнаружили в Израиле уникальный амулет египтян в виде жука-скарабея возрастом 3000 лет. Ценность находка представляет потому, что до этого археологам удавалось найти лишь два похожих артефакта: в Ливане и Египте.
В пустыне Негев осуществлялись археологические раскопки. Туда в рамках экскурсии прибыла группа туристов. Но именно им случайно удалось найти ценный артефакт. Предварительный анализ показал, что возраст египетского амулета в виде жука-скарабея составляет не менее трех тысяч лет.

В Древнем Египте подобные артефакты в виде жуков-скарабеев были распространены, этих насекомых тогда считали божественными, поэтому амулеты, по мнению жителей древнего государства, способны были защитить от злых сил. Но данная находка отличается от них внешне, кроме того, ее нашли в Израиле, что указывает на поклонение тамошних жителей жукам-скарабеям.

Верхняя часть амулета изготовлена в виде жука-скарабея. На его брюшке мастер изобразил сосуд, который древними египтянами использовался в качестве жертвы богам. Также на артефакте высечены две кобры. Точно такие же амулеты ранее находили в Ливане и Египте.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / В Смоленск прибыл передвижной музей “Поезд Победы”, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

05.12 / Миллиардер: США прошли пик могущества, а Китай к нему только стремится

20.10 / Бари Алибасов пожаловался на бедственное положение своих артистов

26.02 / Памфилова и политологи обсудили перспективы многодневного голосования

21.11 / «Помесь белого медведя и барана» – очень странный монстр из лесов Западной Вирджинии

28.06 / Актриса Мария Иващенко из сериала “Молодежка” вышла замуж

04.10 / ЦРУ: «Навальный не работает на нас. Он уволился два года назад»

24.02 / На парковке в Дагестане обстреляли людей

14.09 / Победитель шоу “Голос” Аскер Бербеков: С Меладзе после проекта мы не общаемся

30.06 / Мнение: Убрать первого русского губернатора Аляски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)