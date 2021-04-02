 

Льва Лещенко затравили после заражения коронавирусом

02.04.2021, 14:44, Разное
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Российский певец Лев Лещенко признался, что ему пришлось оправдываться перед коллегами и публикой, затравившими его после заражения коронавирусом. Будто бы он пренебрег требованиями безопасности и инфицировал тех, с кем он контактировал.
Артист считает себя «козлом отпущения» после инцидента с массовым заражением, когда Лев Лещенко посетил вечеринку сестры Игоря Крутого Аллы после приезда из США. Тем самым он проигнорировал указания московского мэра Сергея Собянина, запретившего появляться на публике лицам старше 65 лет.

Но 79-летний Лев Лещенко не согласился с этими утверждениями. Он напомнил, что самоизоляцию объявили в день проведения вечеринки — 16 марта. Тогда никаких ограничений еще не было. А на следующий день его позвали в передачу «Прямой эфир», эпизод которой был посвящен Валентине Толкуновой, но там он соблюдал требуемые меры безопасности.

Спустя несколько недель выяснилось, что Лев Лещенко был заражен коронавирусом. После лечения он даже пел в палате, но его поклонников это не воодушевило. Они попросили исполнителя больше так не поступать. Сам певец счел все нападки обычной травлей.

Источник: www.starhit.ru



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