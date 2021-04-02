 

В Москве пенсионерка сбросила с балкона миллион рублей

02.04.2021, 14:42, Разное
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В Москве пенсионерка сбросила с балкона сумку с миллионом рублей наличными, передает телеканал “360”. Сделала она это не просто так. До этого ей позвонил некий мужчина и, представившись участковым, попросил у женщины содействия в поимке мошенников. Для того, чтобы помочь правоохранителям, по его словам, необходимо было выполнить требования мошенников. Те позвонили сразу после “полиции” и угрозами заставили женщину снять деньги со счета и передать их вымогателям таким экстравагантным способом. Думая, что это часть спецоперации, пенсионерка все выполнила. Спустя какое-то время она заподозрила, что действительно стала жертвой мошенников и обратилась уже в настоящую полицию. Аферистов задержали. Ими оказались двое безработных приезжих.



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