 

В Кремле раскрыли подробности о самочувствии Путина после вакцинации

02.04.2021, 14:42, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после вакцинации от коронавируса. По его словам, у главы государства не было никаких побочных эффектов после прививки.

Российский президент вакцинировался первым компонентом препарата 23 марта, передает РИА Новости. В ближайшее время ему предстоит сделать второй укол. Какую вакцину выбрал Путин, не уточняется.

Глава страны привился от COVID-19 без камер, в отличие от многих его коллег. Путин объяснил, что не привык “обезьянничать”. Президент подчеркнул, что даже если процедура проходит на глазах у операторов, ее могут легко сфальсифицировать.



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