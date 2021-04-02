В Кремле раскрыли подробности о самочувствии Путина после вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после вакцинации от коронавируса. По его словам, у главы государства не было никаких побочных эффектов после прививки.

Российский президент вакцинировался первым компонентом препарата 23 марта, передает РИА Новости. В ближайшее время ему предстоит сделать второй укол. Какую вакцину выбрал Путин, не уточняется.

Глава страны привился от COVID-19 без камер, в отличие от многих его коллег. Путин объяснил, что не привык “обезьянничать”. Президент подчеркнул, что даже если процедура проходит на глазах у операторов, ее могут легко сфальсифицировать.