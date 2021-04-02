Нормальные ребята! – Личное мнение

В процессе строительства дома столкнулась с российским бизнесом. Суровым, беспощадным, отвратительным по своей сути.



Фото: Соцсети

Давно сделала вывод и теперь лишь только его подтвердила: наш бизнес делится на две категории:

1) Долго, медленно, некачественно, все нервы вымотают — цена в среднем по рынку.

2) Красиво ездят по ушам, но делают всё тяп-ляп, красивая картинка планируемого результата не соответствует тому, что в итоге получишь, и — цена очень завышена.

И — нет. Эти выводы касаются не только стройки.

В любых других сферах — всё то же самое. Просто стройка обнажает всю нашу дикость — даже если готова потратить деньги, в результате всё равно получишь говно.

Уж, простите — накипело.

Заказала покрышки на зиму — вполне стандартные. По телефону мне спели серенаду, пообещали с три короба. В итоге — зима закончилась, колёс как не было. Езжу на старых, потому что новые так и не привезли.

Хотела вставить окна — мне красиво нассали в уши, натянули по цене на треть дороже, да и — хрен с ними! — хотела даже похвалить ребят и пропиарить! Но — нет, кинули по срокам, окна до сих пор не поставили. Прошло полгода. И что в итоге поставят — да установят ли их вообще?

Редким исключением в нашей жизни являются профессионалы. Настолько редким, что очень хочется похвалить.

АМИ-Дизайн — студия, основанная Екатериной и Павлом Амиянц. Они — брат и сестра, наследники строительной династии в четвёртом поколении.

Ребята создают архитектурные дизайн-проекты, в которых учитывается всё: особенности пространства и его задачи, эргономика, поведение людей, которые будут жить, работать или гостить в этом помещении.

Как результат — интерьеры, продуманные до мелочей, учитывающие каждое ваше микродвижение, и при этом Екатерина и Павел помогут вам сэкономить деньги.

Как? Да просто не тратить деньги на исправление ошибок, потому что ошибок не будет! Купить ровно столько материалов, сколько нужно. И сразу сделать всё качественно, чтобы спокойно жить и ничего не доделывать и не переделывать.

У Екатерины — диплом по специальности «Дизайнер среды» и трудовой путь от обычного дизайнера до главного архитектора. У Павла — юридическое образование и опыт работы в закупках в крупной компании-застройщике.

Кроме них в команде ещё несколько профи: архитекторы, проектировщики, дизайнеры, визуализаторы.

При обращении к ним, АМИ-Дизайн берёт на себя все вопросы — от создания дизайна до работы с подрядчиками и кризисного менеджмента вашего ремонта.

Работают с частными домовладениями и бизнесом, от крохотных квартир-студий формата «путинка» (30 метров, микро-кухня с прихожей), до пентхаусов в элитных ЖК и настоящих вилл. От салонов красоты до кафешек и больничных помещений.

Работают напрямую не только заказчиками, но и со строителями-прорабами. Территориально, к сожалению, только Москва и Питер.

Что такое дизайн-проект от АМИ-Дизайн?

Это полное, детальное представление будущего интерьера квартиры. Готовая, понятная и очень подробная инструкция для строителей. Набор чертежей и планов под концепт интерьера, обязательная база для перестройки, меблировки и комплектации.

Убеждать в необходимости такого дизайн-проекта не вижу смысла. Кто не делает его, платит по итогу в 2 раза больше. Почему? Да потому что — материалов закупается больше или их не хватает, а потом переделки съедают всю сомнительную эконромию. И в итоге получается дрянь, но дороже.

Если нет дизайн-проекта, интерьер не будет удобным для жизни. Он окажется таким, как привыкли делать строители — как им удобно. В соответствии с их представлениями, где должна быть розетка-мазетка, а где дастархан.

И мебель будет такая, какую вам впарят в магазине ушлые менеджеры стридорога, а не та, которая реально нужна, хорошо смотрится и по цене адекватна.

Чтобы обустроить всё как надо, АМИ-Дизайн собирает детальную информацию об объекте и заказчике. Важен каждый член семьи, его рост и комплекция, распорядок дня от пробуждения до засыпания.

Необходимы и планы: может быть, они хотят завести детей? А может, кошку? Или планируют забрать к себе старенькую бабушку?

И под эти задачи создают не просто интерьер, а жизненное пространство. Которые получается, во-первых, красивым — в том смысле, который вкладывает в это слово заказчик. А во-вторых — функциональным.

Именно для того, чтобы сделать пространство удобным для жизни, работы или отдыха, его нужно адаптировать под конкретные задачи и конкретных людей.

Самое главное — как задумка будет реализовываться на практике: какой квалификацией строителей и какими материалами.

Вот собрав всю эту информацию, АМИ-Дизайн разрабатывает и предлагает заказчику 3-10 вариантов концепции будущего интерьера.

После выбора концепции составляют финальный вариант, и АМИ-Дизайн разрабатывает кучу планов и схем: как демонтировать ненужное, в каком порядке возводить новое, какой будет схема освещения, розеток, радиаторов, как расставлять мебель и оборудование.

Дура-«дизайнерша» из инстаграма даже не думает об этих задачах, а ведь малейший косяк в любой из них сливает в унитаз весь дорогостоящий проект.

Не учли рост заказчика? И вот он живёт в доме, где нужно постоянно кланяться выключателям и биться несчастной головой о светильники. Не знали, что заказчики планируют прибавление в семье? И комнату новорожденному можно организовать разве что в котельной. Не спланировали розетки с учётом расстановки мебели? И вот по комнате тянутся удлинители, воткнутые в тройник, вставленный в розетку, которая прячется за шкафом.

«Просто нарисовали» красивенькие комнаты в гостинице — и постояльцы ломают мизинцы о выпирающие углы мебели. Перерасход электроэнергии, микротравмы, тёмные углы в квартире, раздражённое блуждание по торговому залу, ощущение тесноты и опасности в салоне красоты или стоматологической клинике — десятки, сотни проблем генерирует непродуманный интерьер, даже если он действительно «красивенький».

А сколько проблем возникает на этапе строительства и отделки просто из-за того, что бригаде выдают недостаточно подробные планы! Тут вообще начинается среднеазиатский ад.

Вот АМИ-Дизайн делает для строителей супер-подробные, понятные схемы. С которыми даже безрукий тюлень-прораб не сумеет накосячить.

Простой факт: АМИ-Дизайн делает в три раза больше планов и схем на проект, чем любая среднестатистическая студия дизайна. Указано точное количество и размеры всех элементов, которые нужны для отделки, прописана чёткая последовательность действий при ремонте: в каком порядке демонтировать и возводить перегородки, куда втыкать розетки, какой провод куда выводить, как работать с потолком, как укладывать тёплый пол и так далее. Строители получают по десять подробных планов действий для каждого этапа работы.

Пример: вот план освещения, который делает АМИ. Красными точками обозначены элементы освещения, синими — выключатели. Есть обозначения, какой выключатель чем управляет.

Сразу на плане прорисована мебель, чтобы было видно, как будет освещена уже обставленная квартира. Света хватит каждой зоне, светильники ничего не загораживает, двери не бьются о плафоны.

И вот так скрупулёзно АМИ-Дизайн делает каждый чертеж. В чертежах АМИ-Дизайн в несколько раз больше деталей: там каждая плиточка пола прорисована, каждая полочка измерена и указана на схеме.

В жизни все эти детали воплотятся в выключатели на комфортной высоте, идеальную расстановку мебели, оптимальные затраты на отопление и тёплый пол и так далее до бесконечности.

А главное — такая детализация позволяет сэкономить и многократно окупить затраты на дизайн-проект: вы просто купите ровно столько стройматериалов и элементов отделки, сколько нужно. У вас гарантировано не будет обычной картины после ремонта: когда у вас остаётся краски, плитки и цемента столько, что можно ещё половину квартиры отремонтировать — материалы покупаются ровно под ремонт, ничего лишнего, никаких запасов.

Визуализация. АМИ-Дизайн готовит стилистическо-колористические коллажи и 3D-рендеры будущего помещения, причём очень реалистичные.

Если надо — сделают «круговую» визуализацию, чтобы владелец погулял по своей будущей квартире или офису. И варианты экономии АМИ-Дизайн тоже предлагает: они точно знают, где можно сэкономить не в ущерб комфорту, безопасности, функциональности.

Дальше АМИ-Дизайн делает для строителей (электриков и водопроводчиков) полное планирование: составляет развертки, подробные ведомости материалов (со схемами раскладки) и предметов интерьера. После чего приступает к сопровождению проекта — комплектации и авторскому надзору.

Заказчик вообще не думает о том, где покупать паркет, сколько нужно обоев и как разруливать форс-мажоры на стройке. Заказчик занимается своими делами, получая регулярные отчёты от АМИ-Дизайн, а потом просто переезжает в свой супер-комфортный дом.

Всё взаимодействие со строителями АМИ-Дизайн берёт на себя.

Итог работы АМИ-Дизайн — не просто красивое и эстетически приятное, но идеально удобное жильё. Или офис, где удобно работать и эффективно используется каждый уголок. Красивый магазин, где хочется задержаться покупателям. Ну или функциональная, максимально удобная для пациентов и персонала больничная палата.

Амиянц в своей работе воплощают архитектурный перфекционизм: безупречно функциональное и комфортное пространство для жизни или бизнеса, где просчитан (буквально) каждый сантиметр, где всё подстроено под распорядок дня, где каждая копейка потрачена с пользой.

Кто хочет более детально погрузиться в тему ремонта и закупки материалов — вам на ютуб-канал АМИ-Дизайн.

Увидеть работы и обсудить ремонт вашего дома можно в Инстаграме, на сайте студии.

А вы что думаете про колхозные интерьеры от «дизайнерок», которым нельзя доверить даже подметать улицы? Делитесь.

—