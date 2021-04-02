Себя в могилу закопал, чтоб мир в гробу его видал

Что может заставить человека похоронить самого себя живьем? Да-да, взрослого, не недоросля, чьи подростковые обиды порой выливаются в малопродуктивную мысль: «Вот умру, тогда и посмотрю, как вы рыдать будете!»

Ежели исключить криминальные варианты развития сюжета и цирковые представления, то вроде бы и адекватных причин для этого нет, скажут читатели. Эх, отстали вы от жизни! Вот что сейчас для человека главное? Правильно, разбогатеть. А что делать, если ни клад под ногами не валяется, ни работать в поте лица нет никакого желания?

Как что? Стать блогером, желательно, популярным, а потом пиариться изо всех сил. Любым способом, включая самые экзотические. Глядишь, толпы подписчиков набегут. Лайки, будь они неладны, — вполне подходящая причина, чтоб «похоронить себя заживо». Именно так решил житель штатов Джимми Дональдсон, презентующий себя в сети под ником MrBeast, и залег в гроб с некоторыми удобствами.

Да ладно бы только улегся… Блогера в том гробу закопали в землю, где он и пробыл свыше двух суток. А все для того, чтобы на радость подписчикам записать видеоролик своего пребывания в могиле и выложить его на YouTube. Владеющие английским, могут в деталях проследить за всеми перипетиями его «приключения».

Поведав зрителям о своем волнении, MrBeast показал, как подготовился к многочасовому его лежания под землей. Он прихватил с собой пищу и воду, не забыл и пустые бутылки для отходов своей жизнедеятельности.

К гробу была подведена была система вентиляции, у «покойника» была с собой рация, а контролировали его состояние медики-профессионалы. Казалось бы, ничто доморощенному экспериментатору не угрожало.

Но не тут-то было! Пробыв своей могиле 30 часов изнеженный цифровой деятельностью американец начал ощущать первые недомогания и неприятные ощущения:

«У меня болит спина, я начинаю чувствовать клаустрофобию, мне скучно, я плохо пахну».

При этом вылезать Дональдсон не решался, поскольку друзья встретили бы восставшего из гроба раньше срока ударом электрошокера. Пришлось бедняге взять себя в руки и терпеливо преодолевать все трудности еще 20 часов.

Да, все же надо было ему залечь не в могилу, а во вместительную гробницу «с ванной, гостиной» и доставкой горячего питания.

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