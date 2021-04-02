Власти Суэца захотели расширить канал

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02.04.2021, 14:06, Новости дня
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Управление Суэцкого канала изучает возможность расширения русла во избежание повторения ситуации с застрявшим контейнеровозом Ever Given, сообщил глава управления Усама Рабиа.

«В настоящее время проводится исследование по расширению канала после произошедшей аварии. При этом необходимости в углублении канала нет». Глубина Суэцкого канала составляет 24 метра (66 футов). Инцидент с контейнеровозом стал «практическим уроком по выходу из кризиса в чрезвычайных обстоятельствах», – передает ТАСС слова Рабиа.

Водная артерия была была заблокировна на пять дней с 24 марта контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, первые суда начали проходить через него. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.

Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.



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