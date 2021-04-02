Суд оштрафовал Twitter на 6,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Twitter на 3,2 и 3,3 млн рублей, причиной для обоих штрафов стал отказ удалять запрещенную информацию, сообщила пресс-служба суда.

Один из штрафов связан с отказом удалять призывы к несовершеннолетним к участию в акциях протеста, передает «Коммерсант».

Всего Роскомнадзор составил на компанию три протокола по ч. 2 ст. 13.41 КоАП («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы»), передает РИА «Новости».

Кроме того, в пятницу суд рассмотрит еще один протокол в отношении Twitter.

Отмечается, что правонарушения, в связи с которыми суд оштрафовал Twitter, были совершены 23 и 24 января. Штраф на 3,2 млн должен быть оплачен не позднее 60 дней с момента вступления решения суда в силу.

По данным пресс-службы Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, Twitter может быть оштрафован в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.

В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше – до 8 млн рублей.

За повторный отказ удалить такой контент – до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее нарушающим российские законы IT-компаниям предложили запретить рекламную деятельность.

До этого Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ с 10 марта. Ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации.

В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети из-за неудаления незаконного контента.

При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов.

Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в РФ сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.