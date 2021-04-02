Блогер Бил признал, что сидел за рулем в момент аварии на Садовом кольце

Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) признался, что сидел за рулем автомобиля, попавшего в четверг в аварию на Садовом кольце, видеозапись опубликовала пресс-служба полиции Москвы.

«Не разбираюсь в этом», – сообщил молодой человек в ответ на вопрос, был ли он за рулем в ролике ГУ МВД по Москве, опубликованном на YouTube-канале РБК.

После он уточнил, что находился за рулем, также Бил пояснил, что автомобиль не его.

Между тем адвокат семьи пострадавшей в ДТП женщины Виталий Бородин уточнил, что блогер пока не предлагал компенсацию пострадавшей.

«Когда я беседовал со своим доверителем на этот счет, я так понял, что Бил ему пока не предлагал компенсацию. Да и как можно такое компенсировать? В любом случае, мы настаиваем на том, чтобы все было в соответствии с законом. Любые вопросы, связанные с компенсацией, я буду обсуждать с доверителем», – отметил собеседник ТАСС.

Адвокат Била Сергей Жорин отмечал, что подзащитный планирует помочь пострадавшей, он раскаивается и сожалеет о произошедшем.

В четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сообщил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.

Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.

В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим.

Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.