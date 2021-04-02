Певец Monatik впервые показал сыновей Даниила и Платона

35-летний украинский исполнитель, танцор, а с недавних пор и продюсер Monatik (настоящее имя – Дмитрий Монатик) крайне скрытен в вопросах личной жизни. Даже об избраннице музыканта, с которой он много лет состоит в браке, Ириной Монатик, практически ничего не известно. У пары подрастают двое сыновей – Платон и Даниил, о точном возрасте которых тоже никто не знает. О семье, старшем сыне и о том, что во второй раз стал отцом, Дмитрий однажды рассказал в интервью одной украинской телепрограммы в марте 2017 года и с тех пор о семейной жизни не распространялся.

1 апреля артисту исполнилось 35 лет. По этому случаю Monatik выпустил новое музыкальное видео на свою песню “Ресницы безопасности”, в котором собрал лучшие и важные моменты из своей жизни. В видеоряд он добавил архивные кадры сыновей еще в младенческом возрасте.

Кадр из видео

А сегодня счастливый отец показал подросших детей и жену Ирину – вместе они снялись для обложки нового номера украинского журнала L’Officiel:

Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение – это ведь они. Дети – моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни. Сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность, что публичен абсолютно каждый, кто однажды зарегистрировался в социальных сетях, что Интернет помнит все – твое каждое слово и действие. Что многим можно не нравиться и наоборот, но важно четко ощущать разницу аккаунта и личности, человека и пользователя, комментария написанного и высказанного вслух, интернета и реальной жизни. С огромной гордостью и благодарностью к изданию, которые запечатлели столь знаковое для нашей семьи событие. Для нас огромная радость и честь быть на обложке,

– написал артист по этому поводу у себя в Instagram.

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