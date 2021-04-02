“Был тупик”. Влад и Лилиана Яма рассказали, что было причиной разрыва их отношений

Украинский хореограф Влад Яма в передаче ЖВЛ, которая 2 апреля вышла на “1+1”, заявил, что был инициатором расставания со своей будущей женой Лилианой спустя два года после знакомства.

По словам жены Ямы, поводом для расставания стало огромное количество претензий, недопонимание и ревности в тот период.

“Был определенный тупик, нужно было двигаться дальше, а вместе не получалось”, – рассказала жена хореографа.

Спустя два месяца пара возобновила отношения, а через пять лет после этого Яма сделал избраннице предложение.

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в столицу занимался в киевском “Данс-центре” и выступал в Украинской федерации современного танца.

Он принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу “Україна має талант” и “Танцюють всі!”.

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