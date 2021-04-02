Медики назвали три злака для значительного увеличения продолжительности жизни человека

Зарубежные медики обнаружили продукты питания, наиболее способствующие здоровью. Ученые назвали три злака, которые могут значительно увеличить продолжительность жизни.

Зарубежные специалисты в области медицины и диетологии исследовали оптимальный рацион человека. Давно отмечено, что меню людей, достигающих максимально пожилого возраста, отличается от обычного. Изучив результаты порядка 45 научных работ, эксперты смогли назвать самые полезные злаки, существенно продляющие жизнь.

Зерновые культуры давно стали одними из основных продуктов, которые употребляют на всех континентах. Кроме насыщения они также способны повлиять на общий тонус и состояние здоровья. Так, регулярно съедающие определенное количество злаков, защищают свой организм от возникновения и развития целого ряда болезней. В их числе онкология и заболевания сердца и сосудов, а также ряд других серьезных расстройств. В целом злаки должны составлять около трети рациона человека каждый день.

Чтобы дольше оставаться здоровым и прожить до преклонных лет, медики рекомендуют заменить обычные батоны и булки цельнозерновым хлебом. То же касается и макаронных изделий, вместо изделий из мягких сортов пшеницы следует выбирать твердозерновые и пасту из цельного зерна. Необходимы для укрепления тонуса и иммунитета и отруби или хлопья, коричневый рис, который лучше включить в рацион вместо обычного полированного.

Содержащаяся в них клетчатка надолго придаст ощущение сытости и улучшит состояние и функциональность желудочно-кишечного тракта. В отличие от названных выше зерновых, обычные виды риса, такие как белый и т.д., не имеют столь сильного влияния на продолжительность жизни.

Источник: charter97.org