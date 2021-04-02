Ученые: Ранний завтрак снижает риск развития диабета

Американские исследователи исследовали влияние пищевых привычек на состояние здоровья человека. Как оказалось, привычка ранних завтраков снижает риски возникновения диабета.

Культура питания отличается как в рамках народов, так и у каждого отдельного человека. Ряд людей имеет привычку отказываться от раннего приема пищи, предпочитая насыщать организм ближе к полудню. Однако такой распорядок является не самым полезным и может привести к возникновению расстройств метаболизма.

Изучив статистические данные, сотрудники чикагского Северо-Западного университета установили, что у пациентов с подверженностью диабету второго типа чаще всего завтрак приходится на более позднее время. Привычка же раннего насыщения чаще встречается у людей с более крепким здоровьем.

В ходе эксперимента далее исследователи разделили свыше десяти тысяч взрослых волонтеров на несколько групп. Медики обследовали их, определив состояние обмена веществ. Оказалось, что большее влияние на метаболизм имеет не общее количество времени питания каждый день, а именно время принятия пищи.

Один из автором научной работы Марриам Али отметил, у людей, которые завтракали до половины девятого утра, уровень сахара оказывался ниже, чем у остальных добровольцев. Таким образом, делают вывод специалисты, ранний завтрак оказывает положительное влияние на организм и уменьшает риск развития диабета.

Источник: www.medikforum.ru