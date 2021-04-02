В «Яндекс.Браузер» добавлена функция перевода текста на изображении

В «Яндекс.Браузере» появилась новая функция, позволяющая переводить текст на изображении. Пользователь с ее помощью может узнать перевод иностранных слов на конкретном изображении или сразу нескольких.

Представители компании «Яндекс» сообщили, что в основе новой функции лежат технологии компьютерного зрения и «Яндекса.Переводчика», способного обрабатывать более 90 языков. Для перевода отдельного изображения от пользователя потребуется вызвать контекстное меню и выбрать там нужный пункт. Если же необходимо перевести текст, указанный на всех графических элементах, то в адресной строке для этого процесса имеется специальное меню переводчика.

На сегодняшний день функция перевода текста на изображениях доступна пользователям «Яндекс.Браузера» для операционной системы Windows и ее бета-версия для мобильной ОС Android. Разработчики обещают, что в скором времени функция появится в браузерах для других настольных платформ и iOS.

В Рунете «Яндекс.Браузер» является вторым по популярности, он контролирует 22,3% рынка. На первом месте находится Google Chrome. Пользоваться им предпочитают 57,4% россиян.

Источник: tass.ru