 

Twitter заплатит миллионы рублей за неудаление запрещенной информации

02.04.2021, 13:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Решение вынес мировой судья Таганского района Москвы. Компания Twitter Inc признана виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.

Социальная сеть должна выплатить штраф в течение 60 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

С 2017 года года Роскомнадзор направил в адрес Twitter 28 тысяч требований об удалении материалов суицидального, наркотического и порнографического характера. Соцсеть не выполнила требования.

10 марта РКН стал замедлять работу площадки на 100% мобильных устройств и 50% компьютеров. После этого Twitter начал удалять запрещенный контент.

Однако темпы блокировали неудовлетворительные, констатировали в Роскомнадзоре. Удалено только треть подобных материалов, к тому же вместо них появляются новые. Если Twitter продолжит игнорировать требования РКН, то будет заблокирован в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / “Как будто весна”: Постройневшая Ольга Серябкина очаровала подписчиков романтичным образом

04.11 / Мнение: Вопрос экспертам по фальсификациям американских выборов

20.10 / Никита Джигурда рассказал, что у Михаила Ефремова появился новый адвокат

13.08 / Мнение: Генерал в домике

26.09 / Депутат Рады Юрий Загородний заявил, что МВФ продолжает унижать Украину

15.11 / Жуткое существо, живущее в шкафу

14.08 / Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова призналась, что у нее была угроза выкидыша

21.11 / А он — Д’Артаньян

30.06 / Мотоцикл за 100 тысяч рублей от Тимати и звездные друзья отца: сын Филиппа Киркорова отметил день рождения

03.10 / Мнение: Война в Карабахе. Видео. 02.10.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)