Скандалы: Ксения Шойгу сделает рекламу туризму в России

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) заплатит 40,7 млн рублей за рекламу внутреннего туризма в 2021 году компании «Информационные технологии»

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) заплатит 40,7 млн рублей за рекламу внутреннего туризма в 2021 году компании «Информационные технологии». Два соответствующих контракта компания заключила с ведомством в конце февраля, обратили внимание «Открытые медиа». Основной владелец «Информационных технологий» — инвесткомпания дочери министра обороны Ксении Шойгу.

За 8,9 млн рублей из федерального бюджета «Информационные технологии» организуют рекламную кампанию на заправках и в бизнес-центрах. Всего в проекте будут задействованы 477 АЗС, следует из документов тендера. Ролики о «географических территориях России, которые могут привлекать интерес широкой группы туристов» должны демонстрироваться на видеоэкранах, установленных на заправках в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

В Москве и Санкт-Петербурге рекламные видеоматериалы будут транслироваться также на видеоэкранах в деловых центрах. В столице такие ролики увидят посетители не менее 130 центров, в Петербурге — не менее 90.

Ещё 31,8 млн рублей «Информационные технологии» получат от федерального агентства за рекламу ситибрейков (туры выходного дня в ближайшие города. — ОМ) и курортного отдыха в России. В упомянутых выше городах, а также в Воронеже, Казани и Тюмени компания разместит рекламу на цифровых билбордах, медиафасадах и суперсайтах. Согласно техническому заданию, всего в этой кампании должно быть задействовано не менее 510 рекламных конструкций по всей стране.

ООО «Информационные технологии» наполовину принадлежат инвесткомпании «Кэпитал Перформ», в которой Ксения Шойгу контролирует 59%. Среди других проектов инвесткомпании — логистический провайдер Atlas Chain и компания MedPoint24, которая занимается организацией предрейсовых и послерейсовых медосмотров для водителей.

Совладельцами «Информационных технологий» также выступают АО «Регион Пром» и ООО «Регион медиа сервис», которые контролируют по 25% компании. Последняя компания принадлежит Константину Майору, основателю федерального оператора наружной рекламы Maer Group.

В январе 2020 года Maer Group транслировала на своих медиафасадах обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, говорилось на сайте Общероссийского народного фронта.

Первый госконтракт от Ростуризма «Информационные технологии» получили в июне 2020 года, сообщала «База». Сумма договора составила тогда 29 млн рублей. За эти деньги компания должна была разместить рекламу достопримечательностей России в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже и Перми.

Чем ещё занята дочь министра обороны

«Кэпитал Перформ» — не единственный проект Ксении Шойгу. С 2015 года дочь министра обороны занимается организацией спортивных проектов «Лиги героев», а с 2019 года ещё и курирует работу фонда «Остров Фортов», который занимается созданием туристическо-рекреационного кластера в Кронштадте. Кроме того, в 2020 году Шойгу стала управляющим партнёром Sistema SmartTech, венчурного фонда АФК «Система» с целевым объёмом в 5 млрд рублей.

Виктор Овсюков, Кирилл Седов