Мнение: Может ли простой человек купить квартиру в России

Пачка сигарет стоит с 01 апреля 108 рублей. Это минимальная цена, продавать дешевле магазины не имеют права. Если курить по пачке в день, — а в среднем примерно столько и курят, — получится примерно 40 тысяч рублей в год. Которые за 45 лет скопятся в 1,8 млн рублей.

https://2021god.com/s-1-aprelya-2021-goda-v-rossii-budet-vvedena-edinaya-minimalnaya-cena-za-pachku-sigaret/

Из этого следует, что курящая семья (муж и жена) с годами скурит 3,6 млн рублей. Этих денег будет достаточно, чтобы купить маленькую квартиру в Петербурге или квартиру побольше где-нибудь в регионе.

Мои расчёты не следует воспринимать как руководство к действию. Ссыпать в копилку по 108 рублей каждый день — далеко не лучший способ накопить себе на квартиру. Известный анекдот про проповедника и про курящего владельца отеля является вполне жизненным.

Я всего лишь хотел напомнить, что в России сейчас 24% курильщиков. Десять лет назад было значительно больше, 39%, но общее повышение уровня жизни и высокие цены на сигареты заставили многих россиян променять вредную привычку на физкультуру или что-нибудь в этом роде.

https://ria.ru/20200529/1572150224.html

Вместе с тем давайте остановим случайного прохожего и зададим ему два вопроса:

1. Может ли простой человек быть курящим в России?

2. Может ли простой человек купить квартиру в России?

Как я показал выше, если мы отвечаем «да» на один из этих вопросов, мы неизбежно должны ответить «да» и на другой вопрос.

PS. Кстати, о тех, кто предпочитает не думать на годы вперёд, ибо «всё равно государство отберёт», «или ишак, или эмир» либо ещё по каким-либо причинам. Помните китайца, который продал почку в 2011 году, чтобы купить себе четвёртый айфон? Вот что стало с китайцем дальше:

https://zen.yandex.ru/media/appleinsider.ru/kak-seichas-jivet-kitaec-kotoryi-prodal-pochku-chtoby-kupit-iphone-5c3f448fa6047e00ac32fce5

…поскольку операция по извлечению почки производилась в кустарных условиях без соблюдения требований санитарии, в организм Вана была занесена инфекция, которая дала осложнения на оставшуюся почку, в конечном итоге приведя к ее отказу.

Сейчас Вану 25 лет, он прикован к постели и не может передвигаться самостоятельно, так как его единственная почка, на которую он надеялся, больше не жизнеспособна. Чтобы выжить, ему требуется операция по пересадки здоровой почки, чья стоимость, очевидно, стоит существенно превышает те несчастные 3000 долларов, которые ему 8 лет назад заплатили охотники за органами.