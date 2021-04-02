Россиян обяжут пересдавать на водительские права каждые 5 лет

С 1 апреля 2021 года вступили в силу новые положения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Для всех автолюбителей изменится срок действия водительских удостоверений. Теперь он составит 5 лет. По истечении этого периода желающие продлить действие своих прав обязаны вновь пройти экзамен в ГИБДД.

В ходе принятия изменений в федеральный закон депутаты отметили, что мера призвана поспособствовать безопасности дорожного движения и уменьшить количество ДТП, основной причиной возникновения которых эксперты назвали неосведомлённость водителей о ежегодных изменениях в ПДД. Также законодатели добавили, что, помимо теоретической части, автовладельцы смогут усовершенствовать свои навыки вождения.

Порядок пролонгации водительских удостоверений будет соответствовать современным требованиям ГИБДД. Перед началом экзаменов требуется пройти медицинское освидетельствование, оплатить госпошлину и записаться на сдачу.

Экзамен будет состоять из теоретической части (тест на знание ПДД) и практической составляющей (управление автомобилем в черте города). В случае неудачного прохождения теста в течение 10 дней водитель имеет право на пересдачу после уплаты новой пошлины. Норма будет действовать для всех категорий транспортных средств.

Дополнительно, по желанию региональных управлений ГИБДД, соискателю придётся оплачивать поминутную аренду компьютера для сдачи теста и почасовую аренду транспортного средства. Тарифы установят согласно региональным нормам прожиточного минимума.

До конца 2021 года заменить водительские удостоверения должны автовладельцы, получившие свои права в 2016 году и ранее, получатели удостоверений 2017 года должны пройти переаттестацию в 2022 году.

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