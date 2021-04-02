 

Песков опроверг применение «Искандеров» при конфликте в Карабахе

02.04.2021, 13:12, Новости дня
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Ракетные комплексы «Искандер» не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе, и это было подтверждено, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, насколько я понимаю – это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли это по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом. Это, конечно, больше их прерогатива», – сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли президенту о сообщении азербайджанской стороны про обнаружение российского осколка ракеты «Искандер» в зоне карабахского конфликта.

На уточнение, применялись ли ракеты «Искандер» во время конфликта, Песков ответил: «Вы помните историю с «Искандером», что они не применялись во время конфликта. Это было подтверждено», передает РИА «Новости».

В четверг представитель Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана сообщил о применении армянской стороной в ходе войны в Нагорном Карабахе ракетных комплексов «Искандер».

Между тем в феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, и назвал анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах.

В Минобороны РФ также заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.



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