“Мечта всей нашей семьи сбылась”. 17-летняя дочь известного российского композитора поступила в американский университет

Дочь российского композитора украинского происхождения Игоря Крутого 17-летняя Александра стала студенткой американского университета. Об этом он сообщил в Instagram 1 апреля.

“Сегодня у всех нас праздник – Сашенька стала студенткой университета Майами, мечта всей нашей семьи сбылась. Конечно, как любой отец, хочу подставить руки в любом месте, где Сашка может споткнуться и упасть, но я уже понял, что доченька будет учиться жизни не на чужих, а на собственных ошибках, что, впрочем, случалось в жизни и со мной”, – написал он.

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Публикация от Игорь Крутои * (@igorkrutoy65)

Александра (2003) – дочь Крутого и его второй супруги Ольги. От первого брака у композитора есть сын Николай (1981). Он также удочерил дочь своей второй жены от предыдущих отношений Викторию (1985). У Крутого есть трое внуков.

Университет Майами (The University of Miami) – частный светский университет в США, созданный в 1925 году.

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