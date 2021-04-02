 

“Мечта всей нашей семьи сбылась”. 17-летняя дочь известного российского композитора поступила в американский университет

02.04.2021, 13:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дочь российского композитора украинского происхождения Игоря Крутого 17-летняя Александра стала студенткой американского университета. Об этом он сообщил в Instagram 1 апреля.

“Сегодня у всех нас праздник – Сашенька стала студенткой университета Майами, мечта всей нашей семьи сбылась. Конечно, как любой отец, хочу подставить руки в любом месте, где Сашка может споткнуться и упасть, но я уже понял, что доченька будет учиться жизни не на чужих, а на собственных ошибках, что, впрочем, случалось в жизни и со мной”, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Игорь Крутои * (@igorkrutoy65)

Александра (2003) – дочь Крутого и его второй супруги Ольги. От первого брака у композитора есть сын Николай (1981). Он также удочерил дочь своей второй жены от предыдущих отношений Викторию (1985). У Крутого есть трое внуков.

Университет Майами (The University of Miami) – частный светский университет в США, созданный в 1925 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / “Не противоречит ни божьим заповедям, ни принципам христианской веры”. В ПЦУ заявили, что не имеют возражений против вакцинации от COVID-19

25.07 / “В транспорт до сих пор сесть не могу”. Заложница луцкого террориста рассказала, как себя чувствует

05.01 / Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

10.12 / Канада одобрила вакцину Pfizer от коронавируса

23.12 / СМИ узнали точную дату смерти Кернеса

08.10 / Верещук: Даже наши политические оппоненты были вынуждены признать очень хорошие результаты саммита Украина-ЕС

15.01 / Санду хочет создать “круг доверия” Румыния – Молдова – Украина

14.08 / Учёные выяснили, какие маски эффективны против распространения Covid-19

25.12 / В Крыму ответили на планы Украины сорвать проект по опреснению воды

13.09 / “Арестовать Клинтонов и Цукерберга”. Политтехнолог предложил Трампу ввести военное положение в случае поражения на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)