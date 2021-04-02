 

Дипломат Александр Грушко надеется, что никто не станет мешать завершению «СП-2»

02.04.2021, 12:56, Разное
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Власти Российской Федерации надеются, что смогут завершить строительство «Северного потока-2». По убеждению заместителя главы МИД Александра Грушко, никто из недоброжелателей не будет препятствовать этому процессу.
«Северный поток-2» откроет для РФ возможность увеличить прибыль от продажи газа потребителям в Европе. Однако его строительство постоянно вызывает раздражение у некоторых политиков Запада. Не удовлетворившись санкциями и дезинформацией, они перешли напрямую к провокациям. Так, накануне, польский корабль едва не столкнулся с баржей-трубоукладчиком РФ. Подобные попытки в дальнейшем маловероятны, уверены в российском правительстве.

Свое мнение о произошедшем инциденте высказал замглавы Министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он считает, что флотилия РФ сможет контролировать зону проведения строительных работ. Военные силы страны не допустят нарушения норм мореплавания на указанной территории.

Строгое соблюдение международных договоров обеспечит заинтересованность в проекте европейских граждан. В их интересах получить новый газопровод, который, как пишет «Политэксперт», укрепит энергобезопасность стран Евросоюза. Провокации же, уверен дипломат, организовываются Соединенными Штатами исключительно в своих интересах.

Источник: politexpert.net



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