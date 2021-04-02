Александр Дудчак рассказал, как ВС РФ могут ответить на провокации Польши против «СП-2»

Накануне судно под флагом Польши вторглось в зону строительства «северного потока-2». Российский экономист Александр Дудчак рассказал, как российские ВС могут ответить на подобные провокации.

На территории строительных работ газопровода «Северный поток-2» накануне было отмечено появление корабля, принадлежащего флотилии Польши. Рыболовецкое судно шло прямо на баржу, использующуюся для укладки труб. Несмотря на предупредительные сигналы, капитан корабля не реагировал на них, продолжая идти по заданному курсу. Рокового столкновения удалось избежать только благодаря профессиональным действиям российского судна снабжения «Владислав Стрижев».

Данный инцидент вызвал возмущение не только в России, но и далеко за рубежом. Российский экономист Александр Дудчак прокомментировал неудавшуюся попытку тарана. Эксперт уверен, что данная провокация не останется без ответа. При этом он отмечает, что подобные действия могут привести к вооруженному конфликту стран Запада и РФ. Поэтому он призвал Польшу не доводить до крайних мер, ведя умеренную политику.

В противном случае Москва может направить свои военные силы на проверки палуб и трюмов польских кораблей. Как пишет «Слово и дело», для того, чтобы подобные истории не повторялись, экономист предлагает, заменить обычную баржу-укладчик авианосцем «Адмирал Кузнецов».

Источник: slovodel.com