«Их 30 штук объявилось»: Никас Сафронов раскрыл количество своих детей

Российский художник Никас Сафронов официально состоял в браке дважды, но вот количество детей, о которых ему известно составляет 30 штук. При этом он не может сказать, сколько их существует на самом деле, поскольку был очень любвеобильным человеком.

Никасу Сафронову всегда нравились женщины, но в браке с ними прожить ему не удавалось. Первый союз он расторг спустя 20 дней после регистрации, со второй женой художник прожил один год. Однако о точном количестве детей ему известно лишь приблизительно, поскольку они сами вышли с ним на связь.

Объявилось их штук 30, отметил Никас Сафронов. Из них сейчас он поддерживает общение с Лукой, Димой из Таллина, Стефано, Юлей и Сашей. Художник не принимал участия в их воспитании, но теперь компенсирует это тем, что помогает им, если от него это требуется.

В 64 года Никас Сафронов не потерял хватки. Он готов вновь «искуситься», если бы нашлись такие претендентки. Кроме того, художник понял, что именно сейчас он «созрел для брака».

Источник: news.ru