Мнение: 3000 евро, смешные деньги, чтобы прожить в этой стране!



Продложают разбиваться вдребезги пополам влажные мечты тупых навальнят, особо тупых оппозицинеров России старшего предпенсионного возраста и, конечно, наших "не братьев", которым все уже давно понятно, но признать, что они про****ли страну даже не за женские трусики, а за "по морде" – религия не позволяет. Итак, оказывается в Италии 3000 ЕВРО – это не зарплата, а смех. И это, что получается, все эти годы нас обманывали что ли?

Супруга арестованного по обвинению в шпионаже в пользу России итальянского офицера объяснила его поступок снижением доходов семьи из-за пандемии коронавируса. Содержать четырех детей и четырех собак, а еще выплачивать ипотеку невозможно, получая зарплату в три тысячи евро, пояснила она.

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Она пояснила, что зарплата Биота, имеющего звание капитана фрегата (эквивалент российского капитана второго ранга или подполковника), – всего 3000 евро в месяц. По ее словам, почти половина этой суммы – 1200 евро – уходит на ипотеку за дом в пригороде Рима стоимостью 268 тысяч евро, к этому необходимо прибавить затраты на обучение детей в школе и тренажерные залы. "Он боялся, что не может больше позволить себе наши расходы", – добавила Клаудия Карбонара. По ее оценке, семья не жила в роскоши, передает радио "Свобода"*.

Итак, я не буду сейчас касаться шпионской части, пометим, что:

1) При 4 детях в России у вас будет куча пособий и льгот. Миллионерами они вас не сделают, но жить получше дадут.

2) Да, технически, нищие не ходят в спортазалы и не заводят 4 собак, но и сегодня в России нищие мне лечат, что кругом заводы закрываются, хотя до Короны тренажерники плодились как грибы. Не знаю, сколько из закрылось сегодня или нет – поэтому пишу с оговорками.

3) Оказывается, и в Италии, в Подримье есть ипотека – пока коммуняки, у которых крыша совсем поехала, нам лечат всякую чушь.

Складываем 1 + 1 + 1.

Жить "как в Европе" – это уже выражение только для тупых и для хохлов. Или для тупых хохлов, потому что Румыния – тоже Европа. Хотите, как в Румынии?

Италия, одна из старейших стран Европы, пускай ее тоже поимели глобалисты. Но, выходит, как выходит, переведя, как любят креативные придурки и хохлы (я сегодня очень добрый) – 90* 3000 – получаем 270 000 рублей. Которые, чота рая не обеспечивают.

Так что, нам, конечно, сейчас напишут – почему я соврал, но мои соболезования. 2020 уже показал, 2021 продолжает – что Запад это теперь далеко не то место, о котором мы грезили в 90-х. Хотя, победители Майдана и это сожрут – дома у них сильно все хуже. Они же – не рабы.

Счастья вам.

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