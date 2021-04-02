Физические упражнения в среднем возрасте не спасают женщин от снижения когнитивных функций



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Исследование, результаты которого опубликованы в JAMA Network Open, началось в США в 1996 году. В нем приняли участие 1700 женщин, средний возраст которых составлял 45 лет на момент начала наблюдательного периода. Когнитивные способности участниц проверялись на плановых приемах у врача тестированием по трем ключевым направлениям: скорость познавательной обработки, вербальная память, то есть способность вспомнить услышанное, и рабочая память — способность комбинировать различную информацию.

За 21 год наблюдений скорость познавательной обработки информации у женщин снизилась в общей сложности на 8% или на 0,4% в год. Динамика ухудшения вербальной и рабочей памяти оказалась медленнее: 4% и 3% соответственно. После корректировки данных с учетом различных факторов риска когнитивного старения ученые сделали главное открытие: нет никакой связи между физической активностью и когнитивными способностями.

Авторы отметили, что большинство доказательств гипотезы о том, что физические упражнения способствуют улучшению когнитивных функций, получены из краткосрочных исследований, которые начались в более старшем возрасте участников. Однако продолжительные наблюдения, в которых отслеживается динамика изменения памяти начиная со среднего возраста, позволяют лучше оценить эту связь.

При этом новое исследование не отвечает на вопрос, может ли увеличение физической активности повлиять на когнитивные способности.

«Нам необходимо больше данных о том, как предотвратить когнитивное старение в среднем возрасте, мы просто не знаем, как это работает. Но тем не менее, польза физической активности для здоровья огромна. Пока мы пытаемся выяснить, полезны ли упражнения для вашего мозга, важно стремиться к максимальному увеличению физнагрузок в течение всей жизни», — сообщила ведущий автор исследования, профессор Гейл Гриндейл (Gail Greendale).