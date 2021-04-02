Скандалы: Растрату миллиардов расписали на троих

Вице-президент и топ-менеджеры осуждены за растрату 5,8 млрд в разорившемся Маст-банке

Восемь с половиной лет колонии общего режима за растрату 5,8 млрд руб. и особо крупное мошенничество с векселями получил экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов. Еще два топ-менеджера этого кредитного учреждения отделались меньшими сроками. Причем начальника кредитного управления Наталью Желобаеву суд даже освободил от отбытия наказания, поскольку свой срок она уже отсидела в СИЗО и под домашним арестом.

На оглашение приговора по громкому делу о хищении из обанкротившегося Маст-банка 5,8 млрд руб. у судьи Дмитрия Яни ушло два дня. В четверг судья огласил сроки, которые, по его мнению, заслуживают подсудимые. Причем они оказались меньше, чем во время прений для обвиняемых затребовал гособвинитель. Так, основной фигурант этого дела экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов получил 8,5 года колонии вместо запрошенных прокурором 11. Еще два бывших топ-менеджера кредитного учреждения — вице-президент Елена Журавлева и начальник кредитного управления Наталья Желобаева — получили 6,5 года и 5 лет 10 месяцев лишения свободы, тогда как прокурор просил приговорить их к 7,5 года и 6,5 года соответственно. Отметим, что госпожу Желобаеву суд и вовсе освободил от отбытия наказания, поскольку весь назначенный ей срок она провела в изоляции от общества.

Впрочем, и остальным осужденным в местах не столь отдаленных предстоит провести не так уж и много времени.

Тому же Юрию Пирогову в счет отбытия наказания будет зачтено пребывание под стражей и домашним арестом с декабря 2016 года. Таким образом, совсем скоро он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Все трое фигурантов этого дела оказались под стражей примерно в одно время по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а господин Пирогов еще и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Именно последнего Следственный комитет России считал организатором преступления. Согласился с этой версией и суд.

Отметим, что сам Маст-банк правоохранители называли ключевым звеном «обнальной империи» известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные операции почти с 169 млрд руб. и уже успел выйти на свободу условно-досрочно.

На момент отзыва лицензии в 2015 году Маст-банк остался должен своим клиентам, подавляющее большинство которых физлица и индивидуальные предприниматели, более 14,5 млрд руб.

Следствие, а затем и суд установили, что 5,8 млрд руб. из них были выведены из кредитного учреждения непосредственно Юрием Пироговым, Еленой Журавлевой и Натальей Желобаевой. Как следует из материалов дела, происходило это в период с 11 декабря 2013 года по 29 апреля 2015 года. В этот период кредиты на фигурирующую в деле сумму получили 19 организаций, которые не вели никакой хозяйственной деятельности и были подконтрольны обвиняемым. Впоследствии денежные средства оказались на счетах третьих лиц, которые были также аффилированы с фигурантами расследования.

Кроме того, Юрий Пирогов признан судом виновным в том, что в 2015 году совершил мошенничество с векселями Маст-банка почти на 112 млн руб. Их он похитил у ООО «Виктрейд» и ООО «Приоритет». Гражданские иски последних к подсудимому Пирогову Преображенский райсуд удовлетворил в полном объеме. А вот иск Агентства по страхованию вкладов на 5,8 млрд руб. суд постановил разрешить в порядке гражданского судопроизводства.

Будут стороны обжаловать вынесенный приговор или нет, пока неизвестно. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что апелляционное представление на приговор подаст прокуратура, которая для того же Юрия Пирогова требовала куда более сурового наказания.

Напомним также, что еще один фигурант этого дела, бывший исполняющий обязанности председателя правления Маст-банка Александр Чеметов, свои 4,5 года получил еще в 2017 году. В отличие от остальных обвиняемых, он признал вину, и его дело все тот же Преображенский райсуд рассмотрел в особом порядке.

Олег Рубникович