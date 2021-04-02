Уткин о голодовке Навального: Никого это вообще не волнует

Журналист Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что тема голодовки Алексея Навального в колонии никому не интересна.

«По-моему, никого это вообще не волнует. Я не встретил за два дня людей, которые хотели бы со мной обсудить голодовку Навального. Арест Навального, задержание его в аэропорту и судебный приговор обсуждали все по сравнению с тем, что происходит сейчас», – сообщил Уткин, слова которого приводит Telegram «Сказано на «Эхе».

Навальный в среду объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии сообщила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Между тем, во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.