Ученые из США и Европы создали вакцину от коронавируса для кошек

Группа американских и европейских молекулярных биологов разработала и опробовала первую вакцину от коронавируса для использования среди кошек и других животных.

«После двух доз вакцины организм кошек начал вырабатывать антитела к коронавирусу, продолжавшие присутствовать в их кровотоке в больших количествах на всем протяжении эксперимента. Что интересно, наши наблюдения указывают на то, что вакцина не просто защищает животных от COVID-19, но и препятствует передаче вируса другим особям», – приводит ТАСС статью исследователей.

По словам ученых, препарат основан на базе другого вируса – венесуэльского энцефаломиелита лошадей (VEEV). Его геном был отредактирован таким образом, что этот патоген не потерял способности проникать в клетки животных и заставлять их производить вирусные белки, но лишился возможности размножаться внутри них.

Исследователи отмечают, что подобный подход уже неоднократно использовался для создания ветеринарных вакцин от ряда других болезней животных, что заметно ускорило разработку прививки от COVID-19. Сперва безопасность вакцины проверили на морских свинках, затем приступили к опытам на кошках.

Биологи ввели в организм кошек вакцину в разных дозах и проследили за тем, как хорошо животные переносили инъекции, формировался ли у них иммунный ответ. Выяснилось, что вакцина не вызвала видимых негативных побочных эффектов и заставила организм питомцев вырабатывать большие количества антител к коронавирусу.

Позже биологи ввели в организм кошек большие дозы коронавируса. Оказалось, что вакцина полностью защитила животных от заражения и предотвратила передачу коронавируса между особями.

Ранее советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что российская вакцина против коронавирусной инфекции для животных готова и уже доступна для заказа. Тем не менее в ведомстве пояснили, что не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних питомцев.

Напомним, директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург высказал опасения, что когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.