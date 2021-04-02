Марина Кравец впервые показала дочь

Почти год с момента рождения дочери звезда Comedy Club Марина Кравец скрывала ее лицо от общественности. “Премьеру” ведущая и комик решила сделать сразу двойную: в минувшие выходные Кравец выбыла из нового сезона вокального шоу “Маска”, а, по правилам программы, тот участник, кто снимается с гонки за первое место, должен снять маску и показать жюри – в которое входят Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия и Александр Ревва – свое истинное лицо.

По этому поводу Марина записала юмористическое видео, на котором она с мужем “гадают”, кто же мог скрываться под маской в виде солнца, в то время как почти годовалая Вероника, стоя в манеже, увлеченно смотрела на маму в телевизоре и слушала песню Je Veux в ее исполнении. Ранее Марина показывала в Instagram дочь лишь частично. 4 апреля малышке исполнится один год.

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Публикация от Марина Кравец (@marinakravets)

Вероника

Напомним, о беременности Марины стало известно в феврале 2020 года. Главный секрет юмористки выдал актер Михаил Башкатов. В сторис Instagram он поделился видео с корпоратива, который вел вместе с Мариной. И хотя для мероприятия Кравец выбрала белое платье с завышенной талией, а Михаил в кадре частично перекрывал соведущую, поклонники рассмотрели заметно округлившийся живот Марины. И после того как в соцсетях посыпались поздравления, Кравец решила: скрываться больше нет смысла. Кравец и Водахов впервые стали родителями 4 апреля. Родилась девочка, которой дали имя Вероника. Об этом Марина рассказала, когда принимала участие в съемках онлайн-шоу Comedy Club. Через несколько недель Марина впервые рассказала о родах: по настоятельной просьбе рядом с ней находился ее муж, Аркадий Водахов.

Марина Кравец Марина Кравец с мужем