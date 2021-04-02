В Днепре задержали боевика “ЛНР”, который проверял водителей на блокпостах

Правоохранители задержали в Днепре участника незаконного вооруженного формирования “Всевеликое войско Донское” оккупационной администрации РФ в так называемой “ЛНР”. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 1 апреля.

Мужчине сообщили о подозрении в создании террористической группы. Подозреваемый, по версии следователей, с мая по июнь 2014 года в составе “Всевеликого войска Донского” вместе с другими боевиками организовывал и нес службу на блокпостах на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

Боевик контролировал дежурные смены на блокпостах, организовывал проверки документов, задержания, осмотр и обыск транспортных средств. Он давал разрешение водителям на проезд после проверки и распределял функции между другими боевиками, которые несли службу на блокпостах, утверждают в Офисе генпрокурора.

По информации ведомства, мужчина выехал из “ЛНР” и устроился руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на подконтрольной Украине территории.

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