Лукашенко заявил о “беспрецедентном давлении извне” на Россию и Беларусь и предложил углубить их интеграцию

Консолидация Беларуси и России позволяет странам эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, заявил находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко. Об этом говорится в его поздравлении с Днем единения народов двух стран

“Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет нам оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе”, – заявил Лукашенко.

По его словам, очевидно, что в дальнейшем углублении союзной интеграции на основе принципов равенства и независимости двух государств, во взаимовыгодном сотрудничестве “кровно заинтересованы как россияне, так и белорусы”.

“В непростых условиях прошедшего года мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность. Насколько ценной является взаимная поддержка. Подтверждением подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений между нашими странами стало объединение усилий в борьбе с новой инфекцией”, – считает Лукашенко.

Он выразил уверенность, что вместе белорусы и россияне преодолеют все трудности, подтверждая правильность выбранного 25 лет назад курса на сплочение и совместное развитие стран в рамках Союзного государства.

Отдельно пресс-служба Лукашенко опубликовала его поздравление, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. В нем Лукашенко выразил убеждение, что взаимодействие в рамках Союзного государства, основанное на принципах суверенного равенства, будет и далее отвечать интересам граждан Беларуси и России.

Путин, в свою очередь, направил поздравительную телеграмму Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор “Об образовании Сообщества России и Белоруссии”, что положило начало процессу взаимной интеграции. 8 декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В декабре 2019 года Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

22 февраля 2021 года во время встречи с Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия подготовили к подписанию ряд “дорожных карт” по укреплению сотрудничества.

В марте Лукашенко заявил, что “глупо” работать над слиянием РФ и Беларуси.

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в марте также заявил, что “максимально углубленная” интеграция России и Беларуси – в интересах жителей обеих стран, но об объединении стран речь не идет.

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