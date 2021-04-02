 

В Африке обнаружили новый вариант коронавируса. Он может содержать до 40 мутаций

02.04.2021, 12:12, Новости дня
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В Африке выявили новый вариант коронавируса, который может содержать до 40 мутаций. Об этом сообщил глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг на брифинге 1 апреля. Его цитирует “Немецкая волна”. 

Новый вариант коронавируса впервые зафиксировали у граждан Танзании, приехавших в Анголу. Вирус изучаются в одной из лабораторий в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Эксперты говорят, что он “уже дает повод для беспокойства”, так как данных об эффективности против него уже разработанных вакцин нет, отметил Нкенгасонг. 

Танзания, откуда, по всей вероятности, начался распространяться новый коронавирус, с середины прошлого года не предоставляет данных по количеству заболевших COVID-19. Ограничительные меры для борьбы с пандемией  ввели в Танзании позже, чем во многих других странах. Эти меры не были достаточно жесткими, продолжил он.

По его словам, Африка медленно движется в сторону третьей волны пандемии коронавируса. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, случаи заражения “британским” штаммом коронавируса B.1.1.7, а также “южноафриканским” B.1.3.5.1. были зафиксированы в 18  африканских странах. Особенно сильноCOVID-19 распространяется в Центральной, Восточной и Северной Африке.

На сегодняшний день в мире известно также  о “бразильском” “нигерийском” штаммах коронавируса. О выявлении “британского” штамма, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко возросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно штаммом 501Y.V2.

По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые 18 декабря прошлого года бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января “бразильский” штамм выявили в США. Первые случаи “бразильского” штамма SARS-CoV-2 также подтвердили в Великобритании.

“Нигерийский” штамм коронавируса ученые обнаружили в итальянском городе Брешия. По словам президента Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо, этот вирус может быть устойчивым к доступным на сегодня вакцинам против COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, в мире подтвердили почти 130 млн инфицирований коронавирусом. COVID-19 унес жизни более 2,8 тыс. пациентов, выздоровели от этой болезни 73,5 млн. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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