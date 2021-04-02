Миллионы наличкой, Rolex и квартира в Киеве. Что задекларировал Арахамия за 2020 год

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия за 2020 год задекларировал 458,6 тыс. грн зарплаты. Об этом говорится в его декларации, опубликованной на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации, Арахамия вместе с семьей владеет четырьмя земельными участками, общей площадью 1200 м2. Еще один участок в 720 м2 записан на его жену Викторию.

Также в собственности лидера парламентского большинства дача в Киевской области (295,7 м2), квартира в Киеве (70,5 м2). Еще одна квартира (67,6 м2) в Николаеве находится у нардепа в бесплатном пользовании. Кроме того, на него записаны по 50% двух нежилых помещений в Николаеве (400.1 м2 и 231.3 м2).

Жена Арахамии имеет три квартиры в Киеве (52,2 м2, 50,5 м2 и 50,2 м2), дом в Новопетровском Николаевской области (58,6 м2), землю в Брюховичах Львовской области (720 м2). На сына нардепа Давида записана квартира в Николаеве (153,2 м2).

В собственности супруги Арахамии также ряд драгоценностей: кольцо с бриллиантом, подвеска и браслет от Cartier; браслет, подвеска и кольцо от Bvlgari; серьги и кольцо от Chopard, а также двое часов от Rolex и Cartier. У самого нардепа четверо часов: Ulisse Nardin, Breitling, Rolex и Breguet.

Согласно декларации Арахамия пользуется автомобилем своей жены Toyota Land Cruiser 200 2019 года выпуска. На его супругу записаны: квадроцикл BRP Maverick 7TKH XRS Turbo 2020 года выпуска, легковые автомобили Mercedes-Benz V250 2017 года выпуска и Toyota Land Cruiser 200 2019 года выпуска. Кроме того, в субаренде у нее находится автомобиль Audi Q8, 2018 года выпуска.

Виктория Арахамия также является конечным бенефециаром ООО “Global Bay Venture Limited”, главный офис которого зарегистрирован на Сейшельских островах.

Дохода нардепа за прошлый год составили 458,6 тыс. грн зарплаты и 22 тыс. грн процентов от банковских вложений. Доходы его супруги – 1,2 млн грн (из них 84 тыс. грн – выплаты из соцфонда).

На банковских счетах Арахамии лежит 1 млн грн, $26,6 тыс., у его жены – 224 тыс. грн, $20,4 тыс. Наличными нардеп вместе с супругой хранят 2,07 млн грн, $900 тыс. и €200 тыс.

Арахамия стал нардепом в 2019 года. До этого он был соучредителем IT-компании TemplateMonster, создателем краудфандинговой платформы для волонтерских проектов Peopleʼs Project, соучредителем Ассоциации народных волонтеров Украины и волонтерской инициативы “Народный проект”, которая помогает украинским военным на Донбассе.

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