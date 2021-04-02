Ученые обнаружили «застрявшие» в ледниковом периоде глубокие части Черного моря

Немецкие исследователи выяснили, что глубокие части Черного моря, будто «застряли» в ледниковом периоде, закончившемся 11 500 лет назад. Там до сих пор происходят изменения, вызванные глобальным похолоданием.

В месте под названием «конус Дуная», расположенном на северо-западе Черного моря, сотрудники Бременского университета извлекли керны с образцами отложений. Для этого они воспользовались установкой MARUM-MeBo200. Добытые ими газовые гидраты содержали реликтовые отложения метана, которые находясь на значительной глубине, продолжали испытывать влияние последнего ледникового периода.

Спустя 11 590 лет после прекращения глобального похолодания граница устойчивости системы газ-гидрат все же начала сдвигаться к условиям теплого климата, отметил Михаэль Ридель. Но вот свободный метан из-за глубокого залегания не приблизился к этой границе, будто «застрял» там. Причина такого явления может заключаться в том, что в прошлом уровень Черного моря был значительно ниже, разница составляла сто метров.

Источник: glas.ru