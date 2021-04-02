 

Свидетельница измены Тарзана из-за Королевой может попасть в тюрьму на 16 лет

02.04.2021, 12:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица Милана Миломанова пожаловалась, что Наташа Королева превратила ее жизнь в ад, когда узнала, что именно она записала на видео изменявшего ей Тарзана с Анастасией Шульженко. Теперь ей грозит 16 лет тюрьмы за распространение порнографических материалов, кражу и незаконную съемку.
Сейчас Милана Миломанова не отрицает своей вины, но при этом считает, что в этой истории ее сделали «козлом отпущения». После очной ставки с Сергеем Глушко (настоящее имя Тарзана) певице предъявили обвинение в воровстве, съемке и распространении порнографии, а это грозит ей 16 годами тюремного заключения. При этом не последнюю роль в этом деле сыграла Наташа Королева, потребовавшая признать снятый видеоролик порнографическим материалом.

Милана Миломанова отказывается верить, что Наташа Королева готова отправить ее за решетку, где ей предстоит сидеть с «убийцами и наркоманами». Стоит напомнить, что громкий скандал, вызванный изменой Тарзана Наташе Королевой, произошел в прошлом году. Сергея Глушко запечатлели с актрисой Анастасией Шульженко во время полового акта.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / «Хотелось любви, а не грязи»: Волочкова прокомментировала разрыв с «мужчиной мечты»

13.11 / Ученые из США назвали новые «побочные эффекты» COVID-19

02.09 / В Мосгордуму запретят баллотироваться лицам с ежемесячным доходом ниже 1 млн рублей

28.11 / Усы без надежды

13.12 / Явление Девы Марии в Междугорье

28.10 / Мнение: В Алчевске похоронили Алексея Маркова

12.10 / Опять мимо «Нобеля»

16.03 / Руки по локоть в Крыму

07.08 / Ученые: Древний «супервулкан» в Германии подает признаки активности

30.01 / Мнение: Киргизы – вы невероятные!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)