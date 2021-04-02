Свидетельница измены Тарзана из-за Королевой может попасть в тюрьму на 16 лет

Певица Милана Миломанова пожаловалась, что Наташа Королева превратила ее жизнь в ад, когда узнала, что именно она записала на видео изменявшего ей Тарзана с Анастасией Шульженко. Теперь ей грозит 16 лет тюрьмы за распространение порнографических материалов, кражу и незаконную съемку.

Сейчас Милана Миломанова не отрицает своей вины, но при этом считает, что в этой истории ее сделали «козлом отпущения». После очной ставки с Сергеем Глушко (настоящее имя Тарзана) певице предъявили обвинение в воровстве, съемке и распространении порнографии, а это грозит ей 16 годами тюремного заключения. При этом не последнюю роль в этом деле сыграла Наташа Королева, потребовавшая признать снятый видеоролик порнографическим материалом.

Милана Миломанова отказывается верить, что Наташа Королева готова отправить ее за решетку, где ей предстоит сидеть с «убийцами и наркоманами». Стоит напомнить, что громкий скандал, вызванный изменой Тарзана Наташе Королевой, произошел в прошлом году. Сергея Глушко запечатлели с актрисой Анастасией Шульженко во время полового акта.

Источник: www.kp.ru