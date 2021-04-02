В России за сутки выявили 8,7 тысячи новых случаев COVID-19

Диагноз поставили жителям 85 регионов. Лидером среди них по числу новых больных стала Москва. Суточный прирост в столице составил 1 764. Вторую и третью строчку заняли Санкт-Петербург с 708 заразившимися и Московская область с 601 заразившимся.

В первую десятку регионов также попали Нижегородская область (277 случаев), Ростовская область (243 случая), Самарская область (202 случая), Воронежская область (198 случаев), Иркутская область (169 случаев), Саратовская область (153 случая) и Свердловская область (131 случай).

Таким образом, с начала пандемии в России коронавирусом заразились 4,56 миллиона человек. За минувший день общее количество вылечившихся граждан увеличилось на 9,83 тысячи до 4,18 миллиона, жертв – на 400 до 99,6 тысячи, передает оперативный штаб.

Во всех регионах страны идет масштабная вакцинация. Сегодня россияне могут привиться одним из трех препаратов – “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”. Недавно в Минздрав поступила на экспертизу вакцина “Спутник Лайт”, разработанная специалистами Центра имени Гамалеи.

Власти просят россиян не забывать об обязательном ношении средств защиты в общественных местах: метро, магазинах, аптеках, театрах, лифтах и т.п. Также важно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.