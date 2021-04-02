Названы имена врачей, продолживших операцию во время пожара в Благовещенске

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал имена медиков, которые, несмотря на пожар, продолжили проводить операцию в здании кардиоцентра Благовещенска.

«Публикую фамилии и фото медиков, кто оперировал во время пожара», – написал Орлов в Instagram.

Так, во время пожара операцию продолжили сердечно-сосудистый хирург, и.о. заведующий кардиохирургическим отделением Валентин Филатов, заведующий отделением анестизиологии и реанимации, анестезиолог-реаниматолог Виктор Никитин, перфузиолог Георгий Кондратов, анестезиолог Станислав Фукс, операционная медсестра Анжелика Хорсак, медсестра-анестезист Елена Андреевская и санитарка Ирина Хангану. Также в операционной находились главный врач Александр Коротких и руководитель Татьяна Заболотских.

Орлов также распорядился наградить медиков. «Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара», – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Василий Орлов (@va.orlov)

Тем временем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко от имени Минздрава выразил благодарность медикам, которым пришлось проводить операцию в горящем здании кардиоцентра Благовещенска, передает РИА «Новости». «Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю им благодарность», – сказал Мурашко.

В пятницу днем в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тыс. квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков продолжили оперировать пациента. Операция завершилась успешно.