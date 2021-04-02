СК завершил расследование дела замглавы Росрезерва о крупном хищении

Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела в отношении замглавы Росрезерва Александра Кирюхина, обвиняемого в растрате бюджетных средств при оказании услуг по восстановлению качества дизельного топлива, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский городской суд», – сообщается на сайте СК.

По данным следствия, замглавы Росрезерва Александр Кирюхин, а также экс-начальник управления нефтепродуктов Росрезерва Вадим Гаврилов, его бывший заместитель Олег Лазарев, директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин, а также коммерческий директор ООО «НафтаПремиум» Александр Павлов растратили более 3,4 млрд рублей.

Отмечается, что деньги были растрачены под видом услуг подконтрольной организацией по восстановлению качества дизтоплива для нужд Росрезерва по «фиктивной» технологии ООО «НафтаПремиум» в рамках госконтрактов, заключенных Росрезервом с СО «Тверьнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт».

Как подчеркивает СК, отрудникам Росрезерва было достоверно известно, что дизельное топливо имеет существенный запас качества, а проведенные работы не позволят улучшить его.

«Завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при оказании услуг по восстановлению качества дизельного топлива в Росрезерве… Указанные лица обвиняются в совершении двух преступлений… «растрата», – сказала Петренко.

В начале 2021 года за эти преступления были осуждены соучастники Александр Безруков и Алексей Павлов, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Кроме того, на имущество обвиняемых, их родственников и иных лиц наложен арест на сумму более 500 млн рублей. Обвинения Кирюхину и другим фигурантам дела о хищении более 3 млрд рублей было предъявлено в 2019 году.