 

Мнение: Увеличение квот

02.04.2021, 11:28, Разное
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Страны ОПЕК+ договорились о поэтапном повышении квот на добычу нефти. С мая по июль суммарно она составит 1,14 млн баррелей в сутки. России из этих объемов достанется 114 тысяч баррелей в сутки дополнительных объемов.

Это означает постепенное восстановление спроса, хотя в реальности речь идет о том, что за год удалось снять нависавшую над рынком огромную массу невостребованной нефти. Это, пожалуй, является наиболее значимым фактором, чем улучшение экономической ситуации в мире. Пока об улучшении говорить не просто рано, а вообще нельзя — из «пандемии» выжимают всё что могут, теперь идут локальные локдауны в связи с «третьей волной». Понятно, что за ней возможна и четвертая, и так далее. При этом масштабные ограничения уже становятся частью новой нормальности, а значит, к прежним уровням мировая экономика не восстановится либо вообще никогда, либо будет идти к этому чрезвычайно долго.

Показатели российской нефтяной отрасли за прошедший год можно охарактеризовать только как катастрофические. Чистая прибыль "Роснефти" составила 181 млрд руб., упав на 77,4% в сравнении с 2019 годом, чистая прибыль "Лукойла" составила 15,2 млрд руб., упав на 97,6%, чистая прибыль "Татнефти" составила 103,5 млрд руб., упав на 46,17%, чистая прибыль "Газпромнефти" составила 117,1 млрд руб., упав на 70,5%. Такие потери увеличением квоты на 100 тысяч баррелей не восполнить.

По всей видимости, российские производители будут вынуждены решать вопросы укрупнения, а это фактически означает передел собственности и дополнительный острейший элитный конфликт вдовесок ко всем имеющимся. Однако других сюжетов в ситуации таких масштабных провалов особо и не просматривается. При этом нефтегазовая отрасль, которая по сути является опорой нынешней модели экономики, перестает таковой быть — перед ней встает вопрос выживания, а не развития.

Обанкротившаяся экономическая модель рано или поздно, но вынудит режим либо переформатировать ее, либо она переформатирует сам режим. Вне зависимости от всевозможных «трансфертов» и прочих уловок, как бы сохранить режим, ничего при этом не меняя. Просто чем позже это произойдет, тем трагичнее для страны и народа будут последствия.

Источник: Эль Мюрид



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