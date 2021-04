Каникулы во время развода с Канье Уэстом: Ким Кардашьян на отдыхе у океана с детьми

Несколько дней назад 40-летняя Кем Кардашьян решила бросить все и уехать поближе к океану и пальмам, взяв с собой только детей и пару купальников из новой коллекции своего бренда. Ежедневно блогер и звезда реалити-шоу публикует новые фотографии на фоне зелени и бирюзового бассейна. Но вчера она также выложила несколько кадров со своими детьми: 5-летним Сейнтом, 3-летней Чикаго и годовалым Псалмом. Старшая дочь, 7-летняя Норт, на фото не попала. Возможно, потому что была по ту сторону камеры.

Жизнь мамы в отпуске! #весенняяпередышка,

– подписала многодетная мать снимки, на которых она лежит на шезлонге, а дети обнимают ее.

Напомним, чуть больше месяца назад стало известно, что 40-летняя звезда Instagram Ким Кардашьян и 43-летний рэпер Канье Уэст решили развестись: романтическая история длиной более чем в 10 лет подошла к концу. Несмотря на то что в распоряжение журналистов попали соответствующие документы, сами звезды до сих пор лично не подтвердили свое решение разойтись. И, кажется, это не произойдет вплоть до выхода нового сезона шоу Keeping Up with the Kardashians, который станет последним. Сообщается, что в нем речь пойдет о деталях бракоразводного процесса и причинах развода. К тому же, ради сохранения интриги, все члены съемочной группы подписали соглашение о неразглашении.

Деталями того, как она жила последний год, Ким поделилась в новом интервью Vogue:

Я думаю, что этот год был сложным для многих людей, но я также думаю, что этот год стал своего рода очищением и просто огромной возможностью для людей научиться быть действительно благодарными за простые вещи. Я думаю, многие пробудились, поняли, с кем действительно хотят проводить время, кого хотят впускать в свой дом, потому что всем страшно и все боятся всего. Несмотря на то что это был сложный год, я думаю, за это время многие из нас будто родились заново, проявили свою творческую сторону, провели много времени с семьей… Все это время я смогла провести со своими детьми. И это бесценно.

А пару недель назад их развод впервые прокомментировала мама Ким, Крис Дженнер:

Думаю, расставание дается тяжело в любое время – а тут еще и много детей. Но особенность нашей семьи в том, что мы всегда друг за друга. Мы поддерживаем и очень-очень любим друг друга, поэтому все, чего я хочу – чтобы эти двое были счастливы. И чтобы их дети были счастливы. Это цель. Главное, сохранить любовь и уважение друг к другу. Это то, чего хотелось бы любой матери.

Историю любви Ким и Канье читайте в нашем материале “Звездный роман: Ким Кардашьян и Канье Уэст”.