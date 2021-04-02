 

Мнение: Поляки идут на таран

02.04.2021, 11:22, Разное
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Занимательное видео попытки тарана польским сейнером российского судна обеспечения занятого в строительстве "Северного Потока-2"

Сам навал с 1-й минуты.

Вполне очевидная и сознательная провокация вызванная очевидными причинами – к 1 апреля готовность СП-2 достигла 95% (из 2460 километров уложили 2339), а Германия по-прежнему отказывается уступать давлению США и прекращать строительство трубопровода.
Поляки на официальном уровне разумеется все отрицают, но это уже классическая польская хуцпа. Давление на процесс строительства трубовопровода конечно будет сохраняться, а провокации – продолжаться.

Источник: Colonel Cassad



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