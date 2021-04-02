14 стран выразили сомнение в качестве расследования ВОЗ по коронавирусу

14 стран выразили выразили сомнения в качестве проведенного Всемирной организацией здравохранения (ВОЗ) расследования происхождения коронавируса. Соответствующее общее заявление было опубликовано 30 марта на сайте Госдепа США.

К заявлению присоединились такие страны как США, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания.

“Мы присоединяемся к выражению общей озабоченности по поводу недавнего исследования, проведенного ВОЗ в Китае… Мы выразили нашу общую озабоченность по поводу того, что международное экспертное исследование источника вируса SARS-CoV-2 было значительно задержано и не имело доступа к полным, исходным данным и образцам”, – говорится в сообщении.

Отдельное заявление по поводу результатов работы миссии ВОЗ опубликовал и Европейский союз. Авторы приветствовали публикацию доклада ВОЗ, но вместе с тем выразили сожаление, что исследование началось очень поздно, в работе экспертов были задержки, а миссию ВОЗ ограничивали в доступности к данным об эпидемии.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. 30 марта был опубликован отчет миссии, эксперты не смогли установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей или панголинов, но скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

Во время пребывания миссии в Китае СМИ сообщали о том, что китайские власти отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные, персонализированные данные о ранних случаях COVID-19.

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