“Этот рецепт божественный. Точка”. Клопотенко рассказал, как приготовить соленый чизкейк

Украинский телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram поделился рецептом приготовления соленого чизкейка.

“Этот рецепт божественный. Точка”, – заявил он.

Для приготовления понадобятся 200 г пшеничной и 150 г ржаной муки, половина чайной ложки сахара, 150 г нарезанного холодного сливочного масла. Перетереть все руками до получения масляных крошек. Добавить яйцо и перемешать. Если масса слишком сухая, нужно добавить по 1 столовой ложке холодной воды, пока тесто не перестанет рассыпаться в руках. Сделать шарик, обернуть пленкой и отправить тесто остывать в холодильник на 20 минут.

Для начинки нужно взять 500–600г творога (жирность 5%). Взбить блендером с тремя яйцами, половиной чайной ложки соли, одной столовой ложкой кукурузного крахмала. Охлажденное тесто раскатать, положить в форму, залить творожным кремом, воткнуть помидоры черри, посыпать орегано и испекать 35–40 минут при 180 градусах.

“Во рту взрыв. В сердце взрыв. В мозгу взрыв. Эмоционально убивает и перерождает. Вы становитесь счастливее”, – рассказал кулинар.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

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