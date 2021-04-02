 

Съемки сериала от HBO The Last of Us стартуют 5 июля

02.04.2021, 11:12, Разное
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Американская кабельная телевизионная сеть HBO объявила дату начала съемок экранизации популярной игры The Last of Us. Производственные работы стартуют уже 5 июля, а режиссером пилотных серий выступит российский постановщик Кантемир Балагов.
Местом для съемок сериала от HBO The Last of Us был выбран канадский город Калгари. Создатели экранизации планируют уложиться в 11 месяцев, съемочный процесс должен завершиться 8 июня 2022 года. Над написанием сценария к проекту работали Крэйг Мазин и Нил Дракманн. Исполнителями главных ролей Джоэла и Элли выступят Педро Паскаль и Белла Рамзи, снимавшиеся в «Игре престолов».

Оригинальная игра The Last of Us была создана и выпущена эксклюзивно для консоли PlayStation 3 студией Naughty Dog в 2013 году. Через семь лет для PlayStation 4 разработчики выпустили сиквел. Сюжет игры повествует об упадке цивилизации, к которому привела смертельная мутация грибка кордицепса. В этом мире в путешествие по Америке отправляются Джоэл и Элли.

Источник: www.igromania.ru



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