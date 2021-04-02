 

Прием антибиотиков в младенческом возрасте ослабляет иммунную систему

02.04.2021, 11:12, Разное
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Ученые рассказали, чем чреват прием антибиотиков в младенческом возрасте или в период вынашивания ребенка. Оказалось, что препараты становятся причиной необратимой потери регуляторных Т-клеток, находящихся в толстой кишке, в свою очередь это приводит к ослаблению реакции иммунной системы на аллергены уже спустя шесть месяцев.
Ранее результаты исследований уже показывали, что антибиотики негативно влияют на микробиоту кишечника, приводя к исчезновению полезных для здоровья микроорганизмов. В результате их жизнедеятельности укрепляется иммунная система, а также снижаются риски развития ожирения или воспалительных заболеваний кишечника. Но исследователи не знали, что из-за нарушения микробиоты происходит ухудшение синтеза жирных кислот, регулирующих количество Т-клеток.

В новом эксперименте исследователи применяли антибиотики на мышах. Они наблюдали, каким образом препарат будет действовать на плод внутри матери и самого новорожденного через кормилицу. Выяснилось, что микробиота у детеныша формировалась от матери. Но если ей заранее давали антибиотики, то у потомства снижалось количество Т-клеток в толстой кишке, отметил Мартин Блазер из Центра передовых биотехнологий и медицины в Рутгерсе. Это указывает на то, что антибиотики в одинаковой мере воздействуют на младенца, находящегося в утробе, а также уже родившегося. Во взрослом возрасте это может обернуться тем, что организм перестанет останавливать аллергические реакции.

Источник: www.ridus.ru



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