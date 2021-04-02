 

Ученые: Языковые навыки младенцев более развиты, чем можно предположить

02.04.2021, 11:12, Разное
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Исследователи Университета Эдинбурга сообщили, что младенцы распознают словосочетания до того, как они произносят первые слова. Результаты опыта опубликовали в издании Cognition.
Специалисты обследовали детей возрастом 11-12 месяцев и выяснили, что младенцы перед началом своего разговора могут обрабатывать многословные фразы. Также лингвисты оценивали действия 36 младенцев во время изучения языка с тестами на внимание, где использовали записанную речь взрослых. Эксперты вели наблюдение за тем, как они откликаются на многословные комбинации последовательностью из 3 слов, которые используют родители в беседах. Они сравнивали ответы детей, использовав центральную фиксацию – метод тестирования, измеряющий внешние действия младенцев в ответ на звуки.

Специалисты оценивали, могут ли малыши отличать последовательность из 3 слов, которые часто используются. Они считают, что малыши улавливают и понимают многословные последовательности, прежде чем начинают проговаривать слова. Итоги опытов демонстрируют, что младенцы изучают одиночные слова и фразы синхронно, что приводит к сомнениям перспективы их переключения от слов к фразам и предложениям.

Также исследователи поняли, что период фиксирования чаще употребляемых фраз был больше. Эту особенность обнаружили у 23 из 36 младенцев. Ученые считают, что дети, изучающие первые слова, учат и словосочетания. Подобное развитие случается за некоторое время до того, как родные слышат усилия детей произносить последовательность слов.

Источник: yandex.ru



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